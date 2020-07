Koronawirus w Polsce. Szkoła od września? Pojawiły się wstępne zasady lekcji

Co więcej władze szkoły mają wdrożyć procedury szybkiego powiadamiania rodziców o ewentualnej infekcji dziecka. Taki uczeń powinien zostać odizolowany i rodzic powinien go odebrać ze szkoły. Powinna być gorąca linia z każdym rodzicem - RMF FM cytuje rzecznika GIS Jana Bondara.

Gdyby okazało się, że doszło do zakażenia koronawirusem, do akcji przystąpi powiatowy inspektor sanitarny. To do niego i do dyrektora placówki należy decyzja o ewentualnym zamknięciu szkoły i przejściu na system nauczania zdalnego.