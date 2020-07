Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót uczniów do szkoły? Wiceminister Waldemar Kraska zabrał głos

Tydzień temu minister edukacji Dariusz Piontkowski zabrał w tej sprawie głos na Twitterze. "Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół" - czytamy we wpisie.

- Mamy ostatnio do czynienia ze wzrostem zachorowań. To za krótki czas, żeby prognozować, w którym kierunku ta dynamika będzie szła - stwierdził szef KPRM Michał Dworczyk na antenie Polsat News. Pytany o to, czy możliwy jest w Polsce scenariusz podobny do tego z Wielkiej Brytanii, gdzie rządzący wprowadzili obowiązkową kwarantannę dla turystów wracających z Hiszpanii, polityk odparł: "Rząd będzie robił wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom".