Koronawirus w Polsce. Powrót do szkół już we wrześniu? Dariusz Piontkowski zdradza szczegóły

Epidemia koronawirusa w Polsce wciąż daje się nam we znaki. Czy w związku z tym uczniowie wrócą we wrześniu do szkół i stacjonarnego nauczania? Kilka szczegółów zdradził minister Dariusz Piontkowski.

Koronawirus w Polsce. Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Dariusz Piontkowski zdradził szczegóły (zdjęcie ilustracyjne) (PAP)