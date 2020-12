Koronawirus pokrzyżuje ferie zimowe? Apel WHO ws. sezonu narciarskiego

W weekend całą Polskę obiegły zdjęcia z Krynicy-Zdroju. Operator wyciągu narciarskiego otworzył jedną z popularniejszych tras i - jak można było się spodziewać - spotkało się to z żywiołową reakcją fanów zimowego szaleństwa. Jednak uwagę obserwatorów przykuło zupełnie co innego - kolejki do wyciągu.

U podnóża stoku, jak co roku, dochodziło do zatorów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie obecna sytuacja epidemiologiczna. O dystansie społecznym w tym miejscu można było raczej zapomnieć .

Koronawirus. Ferie zimowe 2020. "Większość osób nie zarazi się podczas jazdy na nartach"

- Większość osób nie zarazi się podczas jazdy na nartach. Prawdziwy problem pojawi się na lotniskach, w autobusach, na wyciągach, gdzie ludzie spotykają się w dużych ilościach - tłumaczył ekspert WHO Mike Ryan. - Prosimy, aby wszystkie kraje przyjrzały się sezonowi narciarskiemu i innym okazjom do masowych zgromadzeń oraz bardzo, bardzo uważnie przyjrzały się związanymi z nimi zagrożeniom - dodał specjalista ds. sytuacji kryzysowych.

Koronawirus. Ferie zimowe 2020. Andrzej Duda domaga się otwarcia stoków narciarskich

Już w poniedziałek Jarosław Gowin ogłosił na Twitterze, że po spotkaniu z przedsiębiorcami zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkową zgodę na otwarcie stoków w reżimie sanitarnym (1 osoba na 100 m. kw. ośrodka narciarskiego). Sygnał do takiego działania popłynął wprost z Pałacu Prezydenckiego.

- To właśnie prezydent Andrzej Duda zadzwonił do mnie w poprzednią niedzielę i to on bardzo stanowczo powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków - ujawnił Jarosław Gowin. Stanowisko głowy państwa próbował złagodzić jego rzecznik. - Prezydent Andrzej Duda ma zdroworozsądkowe podejście i uważa, że rekreacja na wolnym powietrzu nie powinna być zakazywana - mówił w rozmowie z PAP Błażej Spychalski.