Krynica-Zdrój otworzyła stok narciarski. Na miejscu pojawiły się tłumy

Krynic Zdrój: narciarze dopisali. Dziesiątki osób na stoku

Mimo iż warunki do zimowego szaleństwa na stokach nie są jeszcze najlepsze (20 cm śniegu i -3 st. C), to frekwencja w Krynicy-Zdroju dopisała. Z kamerki umieszczonej na stoku widać, że narciarze chętnie korzystają z okazji do aktywności na świeżym powietrzu.