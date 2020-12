Koronawirus. Obostrzenia od 28 grudnia. Dlaczego weszły w życie, skoro zakażenia spadają?

- O żadnym poluzowaniu nie może być mowy, ponieważ poza efektem poniedziałku dzienne statystyki ustabilizowały się na poziomie około 10 tys. zakażeń. Gdyby dać ludziom okazję do spotkań, wyjść do restauracji, wyjazdów itd., to w kilka tygodni doszlibyśmy z infekcjami do nowych rekordów - komentuje w rozmowie z WP prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny.