Wideo Najnowsze koronawirus + 2 nowe obostrzeniaFranciszek Rakowski Luiza Pastuszka 21 min. temu Koronawirus. Nowe obostrzenia. Dr Franciszek Rakowski: Nie powinniśmy przekroczyć 29 tys. zakażeń dziennie Dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego goszcząc... Rozwiń No to teraz o dokładnych albo przy … Rozwiń Transkrypcja: No to teraz o dokładnych albo przybliżonych analizach w tej wypowiedzi premiera morawieckiego pana też liczba 150 000 No kiedy moglibyśmy osiągnąć też Liczbę rekordową Liczbę zakażeń koronawirusem kiedy możemy osiągnąć ten plik naszym kraju No nie liczby 150 000 nie przewidywaliśmy ja myślę o to chodzi o kumul antenę stwierdzonych z zakażeń w kumulanta stwierdzonych zakażeń między niższym a wyższym scenariuszem także myślę że to porozmawiamy o tym wieku kiedy możemy mieć czy kiedy możemy się spotkać w naszym kraju tej najwyższej liczby potwierdzonych zakażeń koronawirusem na kiedy Musimy być przygotowani halo czy mnie słychać tak słyszymy więc powtórzę jeszcze raz moje pytanie kiedy według waszych analizy według waszego modelu możemy się spodziewać tego piku największe dziennej liczby potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusa sytuacja usłyszymy zmienia się dynamicznie jeszcze nocowali że ten plik powinien być na przełomie listopada i grudnia gdzieś pod koniec listopada i wynosi ci około 31000 nowych stwierdzeń w tej chwili Ta prognoza w sposób oczywisty jest nieaktualna do ponieważ Weszły nowe obostrzenia które zaczynają obowiązywać już od soboty Prawdopodobnie mam nadzieję że nie osiągniemy tego tego pliku a na pewno nie będzie to tak rozłożone w czasie jeśli obostrzenia wyjdą 7 listopada mniej więcej no to pierwsze efekty tych obostrzeń odczujemy 10 dni później około 17 18 listopada co jest przed tym prognozowanym przed 16:00 idziemy które dzięki temu może zostać wypłaszczony Albo bardziej przygięty w dół jeżeli chodzi o te zakażenia it obostrzenia jeżeli one wejdą życie i wszystko będzie funkcjonowało jak należy to jakiego poziomu liczby zakażeń dziennie możemy spodziewać Na jakim poziomie to może się ustabilizować tak to powinno się nawet nie tyle ustabilizować co co zacząć spadać Myślę że nie powinniśmy przekroczyć 2900 zakażeń dziennie i się to ja nie mówię że to nie nie wyskoczy ponad w jednym dniu bo może tak być może tak być nawet i jutro i pojutrze Natomiast w średniej kroczącej nie powinni przekroczyć 29 000 mam nadzieję no i później już powinno zacząć spadać ci jakby tuż przed wprowadzenia tego co nazwał premier pan premier bezpiecznikiem kwarantanną narodową kiedy tatę będziemy mogli się spodziewać tego spadku liczby zakażeń zgodnie oczywiście cały czas z modelami pierwszy spadek tempa wzrostu powinien być obserwowany już dzisiaj jutro pojutrze i on będzie wynikał z wprowadzenia czerwonej strefy 24 26 listopada wprowadzone czerwonej strefy latająca okręgu drugi spadek powinien być obserwowany 17 18 listopada i oni z wprowadzeniem tego bezpiecznika który został ogłoszony wczoraj