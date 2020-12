Koronawirus. Cud w statystkach. Dlaczego w poniedziałki jest 5 razy mniej ofiar COVID-19

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zaledwie 92 ofiarach śmiertelnych związanych z COVID-19. Tak małą liczbę zgonów ostatni raz odnotowano na 2 listopada. Tylko pozornie jest to dobra informacja o stanie epidemii koronawirusa. W rzeczywistości przypadków śmiertelnych było więcej, tyle że w weekendy raporty o nich wolniej docierają do Ministerstwa Zdrowia.

Podobnie było tydzień temu. W poniedziałek 30 listopada poinformowało 121 ofiarach epidemii. W kolejnych dniach liczba ofiar wymieniona w dziennych raportach wyniosła od 449 do 620. To samo zjawisko wystąpiło w poniedziałki przez cały listopad. Czy w weekendy mniej ludzi umiera w szpitalach? Okazuje się, że nie.

Ile osób umiera dziennie na COVID-19. "Są opóźnienia"

- Raportowanie o przypadkach śmiertelnych opiera się o papierową dokumentację. W dni wolne informacje później docierają do GIS i ministerstwa. W praktyce mamy 1-2 doby opóźnienia w sprawozdawczości - wyjaśnia Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dodaje, że pod koniec grudnia GIS ma przejść na raporty elektroniczne i wtedy dane o zgonach śmiertelności epidemii, będą przekazywane na bieżąco.

To oznacza, że tak naprawdę nie wiadomo, ile osób umiera na COVID-19 w ciągu poprzedniej doby. Po "zaniżonym" komunikacie w poniedziałek zaległe raporty z weekendu są dołączane do informacji ogłaszanych we wtorek, środę, czwartek itd.