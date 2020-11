"Bezdomne" zakażenia koronawirusem. Nowa luka w statystykach epidemii

Nowa luka w informacjach o zakażeniach koronawirusem ujawniła się 25 listopada - gdy Ministerstwo Zdrowia zaczęło inaczej raportować dzienne przypadki koronawirusem. Już nie opierają się one na informacjach zbieranych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Teraz źródłem statystyk jest system sprawozdawczy laboratoriów tzw. EWP, opierający się na numerach PESEL pacjentów.

Już pierwszego dnia urzędnicy nie wiedzieli, do którego województwa dopisać 103 wyniki z błędnymi danymi adresowymi pacjentów. W trzy dni uzbierała się kupka 453 takich wyników. To właśnie "bezdomne" zakażenia, o których MZ informuje w codziennych raportach.

"To dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - czytamy w komunikacie MZ.

Ta grupa pacjentów z opóźnieniem dowie się o tym, że ma koronawirusa. Według zapewnień ministerstwa oraz Inspekcji Sanitarnej w zleceniu do testu na COVID-19 towarzyszy telefon do chorego, więc wkrótce przypadki te zostaną wyjaśnione.

- Brak adresów przy wynikach może wskazywać na niekompletność danych osób kierowanych na badania, wprowadzanych przez podmioty zlecające badanie: szpital, lekarza, stację sanitarną. Nie ma to jednak wpływu na statystykę w wymiarze ogólnopolskim, w której uwzględniany jest każdy przypadek dodatni - tłumaczy Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Inaczej uważają analitycy danych o epidemii. Według Piotra Tarnowskiego dopisanie tych wyników do poszczególnych powiatów wpływa na wskaźnik średniej zakażeń z 7 dni. To podstawowy parametr do oceny ewentualnego znoszenia obostrzeń.