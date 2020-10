Koronawirus. Nowy model prognozy pandemii w Polsce. Poprzedni nie był optymistyczny

Amerykańscy naukowcy zaktualizowali swoje prognozy dotyczące rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Jeśli utrzymane zostaną dotychczasowe obostrzenia to według modelu w lutym 2021 r. przez COVID-19 zginie w naszym kraju 32 606 osób. Poprzednie analizy mówiły o 38 922 zgonach.

Badacze z Instytutu Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IMHE) przy uniwersytecie waszyngtońskim zaktualizowali swój model rozwoju epidemii koronawirusa. Prognoza pozwala przewidzieć przebieg pandemii nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Uwzględnione zostaną trzy zmienne: wariant przy obecnym stanie restrykcji, przy poluzowaniu obostrzeń oraz przy powszechnym noszeniu masek.

Poprzednie prognozy okazały się słuszne. 20 października, kiedy dzienna liczba nowych przypadków nie przekraczała jeszcze 10 tys., przewidziano że do końca miesiące liczba zakażeń przekroczy 20 tys. Według amerykańskich naukowców obecnie realna dzienna liczba infekcji (wykrytych i niewykrytych) w Polsce nosi ok. 34,7 tys., co stanowi różnicę w porównaniu do oficjalnych danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Ile zakażeń na początku lutego?

Przy obecnym rozwoju epidemii w szczycie, który przypadnie na 3 grudnia, realna liczba dziennych przypadków wyniesie ok. 63,6 tys. Pod koniec stycznia spadnie do poziomu 28,6 tys. W przypadku łagodzenia obostrzeń krzywa zachorowań będzie wzrastać i swój szczyt osiągnie w okolicach 11 stycznia, kiedy w ciągu doby ma być około 186 tys. zakażeń. Restrykcyjne noszenie maseczek w miejscach publicznych ma oznaczać szczyt dziennych zakażeń na kilka dni przed Wigilią - ok. 40 tys.

Koronawirus w Polsce. Szymon Hołownia o godzinie policyjnej

Jeśli chodzi o zgony model IMHE przewiduje, że na początku lutego koronawirus przyczyni się do śmierci ok. 32 606 osób, przy zachowaniu obecnych obostrzeń. Poprzednia analiza mówiła o 38 992 zgonach. Pesymistyczny wariant zakłada ok. 61 303 zgonów przy ok. 116 tys. prognozowany tydzień wcześniej. Stosowanie się do restrykcji pozwoli zmniejszyć liczbę ofiar do ok. 25 227 osób.

Koronawirus. Polska. Nowy model pandemii. Będzie ponad tysiąc zgonów dziennie?

Dzienna liczba zgonów przy obecnej sytuacji ma oscylować wokół 389 pacjentów na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Łagodzenie obostrzeń sprawi, że dziennie przez SARS-CoV-2, pod koniec stycznia ma umierać ok. 1 145 osób. Przestrzeganie ograniczeń ma oznaczać, że maksymalny dobowy przyrost ofiar ma wynosić ok. 246 osób w pierwszym tygodniu stycznia.

Źródło: healthdata.org