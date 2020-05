Koronawirus. Niemcy chcą przyjąć chorych z Rosji. Moskwa zwleka

- Jeśli w Rosji brakuje takich możliwości, to zdecydowanie popieram przyjęcie rosyjskich pacjentów. Mamy taką wydajność - mówi Matthias Kochanek, kierownik Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Klinice Uniwersyteckiej w Kolonii w rozmowie z DW. Klinika dysponuje około 120 łóżkami do intensywnej terapii, ale obecnie nie ma pacjentów z COVID-19, którzy potrzebowaliby respiracji. Według Niemieckiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI), w Niemczech tylko nieco więcej niż połowa z ponad 30 tys. łóżek intensywnej terapii jest zajęta.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Wybuch epidemii w Rosji

Oprócz Kolonii także Klinika Uniwersytecka w Bonn jest gotowa na przyjęcie pacjentów z Rosji. Wolfgang Holzgreve, dyrektor medyczny i dyrektor generalny kliniki, powiedział, że pacjenci z Rosji i krajów byłego Związku Radzieckiego są od czasu do czasu leczeni w tej placówce. Jednak ze względu na obowiązujące restrykcje epidemiczne żaden pacjent z Rosji nie mógłby obecnie wjechać do Niemiec.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Inicjatywa niemieckich landów

W związku z rozwojem sytuacji w Rosji premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU) powiedział niedawno portalowi informacyjnemu "Der Spiegel": - Byłby to silny sygnał ze strony Unii Europejskiej, gdybyśmy leczyli również pacjentów z Rosji. To powinno być właściwie oczywiste. Staramy się pomagać w całej Europie. Myślę, że powinniśmy także okazać solidarność z Rosją - powiedział.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Kto zapłaciłby za leczenie?

Chęć niesienia pomocy jest ogromna, ale nie wiadomo, w czyjej gestii leżą kwestie takiej opcji leczenia. Sebastian Gülde, rzecznik Federalnego Ministerstwa Zdrowia, powiedział niedawno na konferencji prasowej: - Inicjatywy leczenia pacjentów zagranicznych, zwłaszcza teraz z Rosji, pochodzą z samych krajów związkowych, więc władze landowe są także odpowiedzialne za tę kwestię. Między innymi same szpitale musiałyby wyjaśnić, ile łóżek do respiracji można udostępnić pacjentom z zagranicy. Także one muszą wyjaśnić finansowanie leczenia. Z reguły odbywa się to indywidualnie z pacjentem zagranicznym lub jego firmą ubezpieczeniową, a chodzi tu o duże pieniądze.