Koronawirus. Na świecie zmarło już 4 tys. osób. Pocieszające dane z Chin

W nocy z poniedziałku na wtorek dotarły do nas informacje, ws. wycieczkowca Costa Fortuna . Jak informowała 3 dni temu Wirtualna Polska, z powodu koronawirusa statek nie został wpuszczony do portów w Tajlandii oraz Malezji. Teraz wreszcie zacumował. Załogę i pasażerów przyjęto w Singapurze. Media donoszą, że na pokładzie było m.in. ponad 100 Polaków, którzy kolejno opuszczają wycieczkowiec i kierowani są autokarami na lotnisko.

Koronawirus. Kongresmen w kwarantannie

Koronawirus zagraża wszystkim, a więc również politykom. Niepokojące zdarzenie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jeden z członków Izby Reprezentantów (Matt Gaetz) przyznał, że miał kontakt z osobą zakażoną. Media szybko sprawdziły, że polityk podróżował m.in. na pokładzie Air Force One - rządowego samolotu prezydenta Donalda Trumpa, który również był wtedy na pokładzie. Teraz kongresmen został poddany kwarantannie i wykonał wszystkie niezbędne badania na obecność koronawirusa. Lekarze czekają na ostateczne wyniki.

Pozytywne informacje płyną z kolei z Chin. Tamtejsza Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała we wtorek, że w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano tylko 19 nowych zakażeń oraz 17 przypadków śmiertelnych. Przypomnijmy, że w sumie w kraju jest ponad 80 tysięcy chorych, a w szczytowym okresie dziennie informowano o nawet kilkuset nowych pozytywnych wynikach testów. Spadek liczby rozprzestrzeniania się epidemii jest więc tam wyraźny.

Koronawirus. Złe informacje z Europy Zachodniej

Koronawirus w Polsce. Kontrole na granicach

Do 17 osób wzrosła liczba zakażonych SARS-CoV-2 - przekazało z kolei w poniedziałek po południu polskie Ministerstwo Zdrowia . Jeszcze przed południem resort informował o 16 zakażeniach koronawirusem. - Ponad 4 tys. osób jest objętych kwarantanną domową. Cyfry rosną - przekazał minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Wszystkie te osoby były wcześniej objęte monitoringiem służb sanitarnych. To pokazuje, że ogromny sens ma kwarantanna domowa i nadzór epidemiczny - dodał.

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń w kraju, rząd postanowił wdrożyć kontrole sanitarne na granicach. - Jesteśmy pierwszymi lub jednymi z pierwszych w Europie, którzy to robią - wdrażamy kontrole sanitarne na przejściach granicznych z Niemcami i Czechami - powiedział premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek o godz. 15 regulacja objęła całodobowo 5 punktów: Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki. We wtorek będzie to 100 proc. przejść.