Statek Costa Fortuna nie mógł wpłynąć do portów w Tajlandii i Malezji. Na pokładzie stu Polaków

Wycieczkowiec płynął na trasie Singapur – Malezja – Tajlandia – Malezja – Singapur. W piątek nie został wpuszczony do portu Phuket (Tajlandia). "Otrzymaliśmy informacje z lokalnych źródeł, że przyczyną niewpuszczenia statku do portu była obecność Włochów na pokładzie. Statek został przekierowany do portu George Town na malajskiej wyspie Penang, gdzie miał przybyć w sobotę. Dostaliśmy informację, że statek nie zostanie wpuszczony do portów malajskich (George Town / Penang oraz Port Klang obok Kuala Lumpur). Zostanie przekierowany bezpośrednio do Singapuru, gdzie ma dotrzeć w dniu 08.03.2020 w godzinach popołudniowych" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku firmy Polviet Travel.