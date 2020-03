Koronawirus we Włoszech. Cały kraj objęty "czerwoną strefą"

Władze Włoch poinformowały, że w ciągu doby z powodu koronawirusa na terenie kraju zmarło kolejnych 97 osób. Zwiększyła się także liczba zakażonych, odnotowano już 7985 chorych pacjentów. Premier Giuseppe Conte ogłosił, że "czerwoną strefą" objęte zostały już nie tylko północne tereny Włoch, ale i reszta kraju. Obywatelom zalecono nie opuszczać miejsca zamieszkania.

Wcześniej najnowszy bilans ofiar koronawirusa we Włoszech opublikowała Obrona Cywilna. Według danych przedstawionych na konferencji prasowej w Rzymie, od niedzieli odnotowano 97 nowych zgonów. Nie żyją 463 osoby.

Wzrosła także liczba chorych, która przez ostatnią noc zwiększyła się o kolejne 1598 potwierdzonych przypadków. Włoskie służby ogłosiły, że do tej pory z koronawirusa udało się wyleczyć 724 osoby.

Wśród zmarłych 1 proc. stanowią ludzie w wieku od 50 do 59 lat. 10 proc. ofiar miało od 60 do 69 lat, a 31 proc. osób chorych na koronawirusa znajdowało się w wieku od 70 do 79 lat. Najwięcej zgonów, bo aż 44 proc. stanowią osoby w grupie wiekowej 80-89 lat.