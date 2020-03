Koronawirus na świecie. Kraje bronią swoich zapasów środków ochronnych. WHO alarmuje

Koronawirus rozprzestrzenia się na kolejne kraje. W środę pierwszy przypadek zakażenia potwierdzono w Polsce. WHO alarmuje, że wyczerpują się środki do ochrony przed wirusem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że w błyskawicznym tempie znikają zapasy podstawowych środków ochronnych przed wirusem. Apelują jednocześnie do producentów sprzętu medycznego o zwiększenie produkcji. Zaczyna brakować maseczek, gogli i innego sprzętu używanego do ochrony. Dotyczy to również lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.