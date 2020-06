Koronawirus na Śląsku. Kolejne zakażenia w kopalni Zofiówka

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 259 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych sześć osób. Do tej pory w Polsce potwierdzono zakażenie u 25 669 osób, a 1 143 z nich zmarły.

Kolejne zakażenia wśród górników Zofiówki

Zofiówka należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jest w tym momencie największym ogniskiem epidemii w Polsce. Jeszcze wczoraj z laboratorium wróciły wyników testów, wykonywanych wśród załogi zakładu w ramach badań przesiewowych . Koronawirusa potwierdzono u 381 osób.

Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, do tej pory w jej kopalniach potwierdzono 2756 przypadków zarażenia koronawirusem. W samym Pniówku jest to 1587 osób, 1135 osób w Ruchu Zofiówka, 13 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 8 osób w kopalni Budryk i 13 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywa 212 osób.

Dochodzenie do pełnych zdolności wydobywczych w kopalni Pniówek (sprzed 10 maja) będzie następowało stopniowo, w miarę powrotu do pracy zdrowych pracowników, po dwukrotnych badaniach na obecność Sars-CoV-2. "Kopalnie JSW, w tym kopalnia Pniówek, na bieżąco realizują zamówienia kontrahentów. Terminowość, jakość i wielkość dostaw do odbiorców są na najwyższym poziomie" - informuje na swojej stronie Jastrzębska Spóła Węglowa.