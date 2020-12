Koronawirus. MSZ zaproponowało pomoc Niemcom. "Podziękowali"

Koronawirus. Polska oferuje pomoc Niemcom

Szynkowski vel Sęk nawiązał kontakt z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem. - Otrzymaliśmy odpowiedź, że Niemcy na razie radzą sobie z trudną sytuacją w ramach własnych sił i środków, natomiast, jeśli sytuacja by się pogarszała, to wówczas zgłoszą się do nas - tłumaczy sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Niemiecki polityk podziękował za tę ofertę pomocy.