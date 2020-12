Koronawirus. Niemcy i lockdown. "Zostaliśmy zmuszeni do działania"

Podczas prywatnych spotkań nadal obowiązuje górna granica wynosząca 5 osób z dwóch gospodarstw domowych, z wyjątkiem dzieci do lat 14. Podczas świąt landy mogą podejmować dodatkowe decyzje, jak na przykład ograniczenie do "najbliższej rodziny" i tylko z gospodarstw krewnych w prostej linii. Kontakty powinny być zredukowane do minimum od 5 do 7 dni przed spotkaniem rodzinnym. Zaapelowano też do zrezygnowania z podróży, jeśli to możliwe.