Koronawirus. Mateusz Morawiecki odpowiada na pytania Polaków. Powiedział, czy żałuje lockdownu

- Lockdown to jedna z najtrudniejszy decyzji w moim życiu. Starałem się ja podjąć w oparciu o najlepiej przeanalizowane opinie - powiedział w odpowiedzi na jedno z pytań internautów Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podczas relacji live na Facebooku rozwinął również wątek Białorusi. Podkreślił kwestię złych intencji Rosji. - Robienie interesów z takim krajem to błąd wielkiego kalibru, to zbrodnia, którą wyrządza się krajom takim, jak Białoruś - podkreślił Morawiecki. Jego zdaniem należy "przerwać Nord Stream 2”.

- Mordowanie przeciwników politycznych to jest coś niewyobrażalnego - uznał premier. Jego zdaniem od momentu stwierdzenia, że Aleksiej Nawalny został otruty nowiczokiem, "więcej dowodów nie trzeba".

Zobacz też: Będą transfery polityków w Zjednoczonej Prawicy? Radosław Fogiel: nie słyszałem

Premier musiał również bronić nowego projektu ustawy chroniącego zwierzęt a, który zaprezentował we wtorek Jarosław Kaczyński. Morawiecki podkreślił, że w tej sprawie chodzi o "humanitaryzm", a nie "lewicowość", co zarzucono PiS.

Padło też pytanie dotyczące "analfabetyzmu Polaków" i zbyt dużej liczby lekcji religii w szkole. - To jest mit i zupełna nieprawda, że jest tych lekcji więcej niż lekcji historii, języka polskiego czy matematyki. Ale chcę powiedzieć, że one też są ważne, uczą o Bogu, o sensie życia - zaznaczył premier. I poprosił by, tego "nie deprecjonować”, a jeśli ktoś woli, może zawsze wybrać etykę.