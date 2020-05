Koronawirus. Mateusz Morawiecki o hejcie na górników i Śląsk. "Emocjonalne wypowiedzi"

"Dbamy o to, żeby zniwelować wpływ epidemii na gospodarkę, a do tego jest nam niezbędne gospodarcze serce Polski, jakim jest Śląsk" - napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki po wizycie w tym regionie. Premier Odniósł się do hejtu na górników i region śląski.

