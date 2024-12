Kolejne potwierdzenia. "FT": Samolot zestrzelili Rosjanie

Samolot Azerbaijan Airlines leciał z Baku do Groznego, kiedy zboczył z trasy i rozbił się w Kazachstanie. Na pokładzie znajdowało się 16 Rosjan oraz kilku obywateli Kazachstanu i Kirgistanu, a większość pasażerów stanowili obywatele Azerbejdżanu. Wstępne raporty rosyjskie sugerowały, że gęsta mgła zmusiła samolot do zmiany miejsca lądowania, co doprowadziło do katastrofy.