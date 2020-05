Koronawirus w Polsce. Premier: sytuacja na Śląsku jest opanowana

Szef rządu podziękował "wszystkim służbom sanitarnym i medycznym, które przyjeżdżają z całego kraju, by pomóc". - Jest w nas rosnąca nadzieja, że wkrótce koronawirus również na Śląsku będzie miał coraz mniejsze znaczenie - podkreślił. Wyjaśnił, że "transmisja pozioma koronawirusa na Śląsku, poza sektorem wydobywczym, poza górnictwem, jest na poziomie podobnym do reszty kraju".

Koronawirus na Śląsku. Premier Mateusz Morawiecki: proszę o powściągnięcie języka

Odnosząc się do niepokojących głosów, zapewnił, że nie ma mowy o izolacji Śląska. - Nie ma na to mojej zgody i zgody rządu. Mamy przede wszystkim zasadę solidarnościową: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - zaznaczył. I dodał: - Mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem koronawirusa na Śląsku, ale radzimy sobie z nim dobrze. Nieprzyjemne, brzydkie komentarze są dla mnie czymś niedopuszczalnym. Proszę wszystkich o powściągnięcie języka.