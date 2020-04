Koronawirus. Łukasz Szumowski pytany, czy pójdzie na wybory 2020. Wymijająca odpowiedź

Minister Łukasz Szumowski był gościem w programie "Super Expressu". Szef resortu zdrowia był pytany m.in. o wybory prezydenckie 2020. Przypomnijmy: Szumowski niedawno wydał rekomendację , by tradycyjne głosowanie odbyło się za dwa lata. Z kolei nic nie stoi na przeszkodzie, by przeprowadzić wybory korespondencyjne już w maju.

W rozmowie z "SE" minister zdania nie zmienił. - Moje zdanie jest proste, lepiej wybory korespondencyjne, niż tradycyjne - podkreślił Łukasz Szumowski. - To, co ja uważam o wyborach, czy na nie pójdę czy nie, to nie jest rekomendacja ministra zdrowia. Ja mogę powiedzieć o medycznej stronie - dodał.