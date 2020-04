Koronawirus i wybory prezydenckie w Polsce. PiS złożył nowy projekt ws. głosowania korespondencyjnego

Koronawirus w Polsce. PiS prze do wyborów prezydenckich 10 maja. Podczas poniedziałkowego głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad poprawki dotyczącej głosowana korespondencyjnego niespodziewanie doszło do klinczu. 228 posłów zagłosowało za, tyle samo przeciw. To jednak nie zatrzymało PiS-u. Złożył kolejny wniosek, który ma być rozpatrywany jeszcze w poniedziałek.