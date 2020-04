PiS przegrało głosowanie ws. wyborów. Zadecydował jeden głos - poseł się tłumaczy

Oburzeni tą decyzją są posłowie opozycji. "Podobno służby Pani Marszałek twierdzą, że Pani Marszałek wcale nie powiedziała 'do jutra'. Pani Marszałek, mogłaby to Pani potwierdzić? Czy to co Pani tu mówi brzmi jak 'Ogłaszam przerwę do dziś do godziny 15?' Zgodzi się Pani na to kłamstwo?" - pisze na Twitterze Agnieszka Pomaska z PO.