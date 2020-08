Koronawirus i wakacje. Kolonie i obozy w czerwonych i żółtych strefach? "Nie ma zakazu". Ale jest ich niewiele

- W tym roku stawiamy na półkolonie - dodaje. To taki wypoczynek, który nie wymaga organizacji noclegu - dzieci mają zbiórkę rano, wyjeżdżają w okoliczne miejsca, po czym po południu odbierane są przez rodziców. - Rodzice jednak trochę się boją takich dłuższych wypoczynków samych dzieci. Trzeba dmuchać na zimne. Nie możemy sobie pozwolić na to, by kadra nam zachorowała, bo staniemy całkiem. A tak to chyba wychodzimy pomału na zero - dodaje.