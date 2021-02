Koronawirus i trzecia fala epidemii. Trzy województwa w strefie czerwonej

- Z największymi wzrostami mamy do czynienia w woj. warmińsko-mazurskim, a ostatnio także w woj. pomorskim i lubuskim. Te dwa ostatnie regiony ponownie wróciły do wskaźników zbliżonych dla dawnej strefy czerwonej. Wskaźnik nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców precyzyjnie pokazuje, że to tam mamy najwięcej zakażeń proporcjonalnie do liczby ludności - komentuje w rozmowie z WP Piotr Tarnowski.