Koronawirus i powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski o obawach: To takie wieszczenie, że coś się wydarzy, bo życzy się źle rządowi

Koronawirus w Polsce. Powrót do szkoły wydaje się nieuchronny. Cześć osób ma obawy, czy uczniowie i nauczyciele nie zachorują na COVID-19. Dariusz Piontkowski ocenia, że obawy przed powrotem do szkoły "to takie wieszczenie, że coś się wydarzy, bo życzy się źle obecnemu rządowi, całemu społeczeństwu i wszystkim Polakom".

Koronawirus i powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski zabrał głos (PAP)