Koronawirus w Polsce. Powrót do szkoły? Rodzice nie mają wątpliwości

Powrót do szkoły. Co sądzą rodzice?

Polacy mają coraz bardziej wyrobione zdanie w kwestii powrotu do szkoły dzieci i młodzieży. Kilka dni wcześniej zapytała o to "Rzeczpospolita". Wówczas za stacjonarnym modelem nauczania opowiedziało się 43,1 proc. nadanych. 33,3 proc. uznało, że dzieci nie powinny wracać do szkoły, a aż 23,6 proc. pytanych nie potrafiło wskazać odpowiedzi na to pytanie.