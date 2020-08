Powrót do szkoły. Jakie zasady? ZNP chce od premiera konkretów

Powrót do szkoły. ZNP chce konkretów od premiera

- ZNP uznaje, że skoro już zdecydowano o scedowaniu na dyrektora odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, to również on będzie decydował w porozumieniu z organem prowadzącym o rozpoczęciu roku szkolnego w formie stacjonarne. Powinni mieć oni prawo do decyzji, co do terminu rozpoczęcia stacjonarnych zajęć w szkole 7, 14 czy 21 września - stwierdził szef związku Sławomir Broniarz, którego cytuje portal money.pl.