Koronawirus. Czy dzieci powinny wrócić do szkół? Sondaż ujawnił obawy Polaków

Czy biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, dzieci powinny 1 września wrócić do szkół? - na takie pytanie odpowiedzieli uczestnicy sondażu SW Research. 43,1 proc. respondentów opowiedziało się za powrotem dzieci do szkół. Odpowiedzi "nie" udzieliło jednak 33,3 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma 23,6 proc. ankietowanych.

Koronawirus. Powrót dzieci do szkół

- To jasne, że otwierając szkoły, zwiększamy ryzyko i ekspozycję na koronawirusa. Taka decyzja wynika jednak z odpowiedzi na potrzeby samych uczniów. Oni potrzebują powrotu do normalności - mówił w WP dr hab. Mariusz Gujski, specjalista zdrowia publicznego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Za powrotem dzieci do szkół najczęściej opowiadają się ankietowani pomiędzy 25-34 rokiem życia, z wyższym wykształceniem, zarabiający od 1001 do 2000 zł oraz mieszkańcy wsi. Badani, którzy są przeciwnego zdania to najczęściej osoby do 24 roku życia, z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym oraz mieszkańcy miast od 200 do 499 tys. mieszkańców W każdej z możliwych odpowiedzi nie ma istotnych różnic pomiędzy płcią - komentuje wyniki sondażu Adam Jastrzębski, z SW Research