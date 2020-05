Koronawirus. Georgette Mosbacher odpowiada ambasadorowi Chin w Polsce

Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych opublikowało wpis na Twitterze. To fragment artykułu o tym, że USA deportują ze swojego kraju osoby z COVID-19 do państw, które nie są gotowe na pandemię koronawirusa. Sytuacja miała dotyczyć imigrantów, którzy byli odsyłani do miejsc, gdzie publiczny system opieki zdrowotnej jest niedofinansowany, a także obciążony SARS-CoV-2.