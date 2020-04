Koronawirus. Europa w oku cyklonu. Najnowsze dane WHO

Koronawirus cały czas paraliżuje życie na świecie. Dramatyczna sytuacja jest w Europie. Jak to określił Hans Kluge, dyrektor WHO na region europejski, jest ona wciąż w oku cyklonu epidemii Covid-19 - przekazuje PAP.

Na naszym kontynencie jest ponad 1 mln zachorowań. To prawie połowa wszystkich przypadków na świecie. W sumie od wybuchu pandemii zachorowało ponad 2,2 mln osób.

W najtrudniejszej sytuacji jest cały czas Hiszpania, gdzie zakażonych jest już ponad 185 tys. osób i Włochy, gdzie zachorowało 170 tys. osób. Bardzo dużo zakażonych notuje także Francja (ponad 165 tys.) , Niemcy (ok. 140 tys.) i Wielka Brytania (ponad 103 tys.).

We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło już aż ponad 22 tys. chorych. Niewiele mniej zmarło w Hiszpanii, bo około 20 tys. We Francji z powodu COVID-19 nie żyje 18 tys. zakażonych, w Wielkiej Brytanii 14 tys.

Niepokojące jest, że liczba faktycznych zachorowań oraz zgonów na całym świecie może być jeszcze większa niż podają to oficjalne dane.

Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę, jak szybko wirus rozprzestrzenia się po całym świecie. Od wybuchu epidemii w grudniu wystarczyły trzy miesiące, by zakażonych było już 100 tys. osób. Od 500 tys. przypadków do 1 mln zakażeń minął z kolei jedynie tydzień. Po kolejnym tygodniu chorowało już 1,5 mln osób. Liczba osób zakażonych z 1 mln do 2 mln wzrosła w ciągu zaledwie dwóch tygodni.