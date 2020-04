Koronawirus. Do sklepu tylko w rękawiczkach. Nawet ceny foliowych jednorazówek wystrzeliły w kosmos

- Szkoda, że nie podali od razu adresu Agencji Rezerw Materiałowych, gdzie przedsiębiorcy mogliby się zaopatrzyć w rękawiczki za godziwą, a nie paskarską cenę. Duże sieci handlowe sobie poradzą. Kupią TIR-a zza granicy, ale małe firmy skąd mają zdobyć rękawiczki? To graniczy z cudem - komentuje Anna Grad-Mizgała sprzedawczyni ze sklepu z wyrobami medycznymi w Przemyślu.

Właśnie sprzedała ostatnią paczkę rękawiczek w rozmiarze S. - Innych nie mam od paru dni. No, chyba że zdecydowałabym się zamówić po absolutnie skandalicznej cenie zakupu 50 zł za paczkę 100 sztuk - dodaje.

Koronawirus. Obostrzenia w sklepach

Przypomnijmy, że według urzędników to sprzedawcy mają obowiązek zaopatrzyć klientów sklepów w ochronę na ręce. Tymczasem od kilku tygodni ceny jednorazowych rękawiczek nitrylowych i winylowych biją rekordy, a same produkty stały się trudnodostępne. Popularne w sklepach foliowe rękawiczki tzw. zrywki podrożały już 10-krotnie. Niedawno kosztowały ok. 1,5 zł za 100 sztuk. Jedna z tańszych ofert, jaką znaleźliśmy, opiewa na 30 zł. Sprzedawca deklaruje, że można się targować przy zakupie ... miliona sztuk.