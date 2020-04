Niezgoda za plecami rządu. Dlaczego muszą zamknąć nas wszystkich w domach

Nawet na zapleczu rządu, wśród ekspertów doradzających w sprawie powstrzymania epidemii, nie ma zgody, jakie nowe obostrzenia należy wprowadzać. - Moglibyśmy pozwolić sobie na pewien luz w rygorach, gdyby nie powszechny brak maseczek ochronnych czy płynów do dezynfekcji rąk. Polaków zamyka się w domach, bo innych narzędzi do ograniczenia rozwoju pandemii nie udało się w naprędce zorganizować - mówi nieoficjalnie jeden z rządowych doradców.

Wskazuje na chaos informacyjny we wprowadzonych we wtorek zarządzeniach. Do wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało, aby nie używać jednorazowych rękawiczek podczas zakupów. "Zdejmując je można się zarazić" - brzmiała instrukcja MZ. Od dziś nie zrobimy zakupów bez nałożenia ochrony na ręce. Zapewnienie rękawiczek dla klientów to obowiązek sklepów.