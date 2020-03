Bonanza sprzedawców maseczek. "Nie zrobiono nic, żeby szpitale miały cokolwiek"

- Niech pan kupi i da. Jeden mój klient tak zrobił - odpowiada "maseczkowy biznesmen" i zaraz się usprawiedliwia. - Ja wręcz pomagam szpitalom. Robimy to, czego nie załatwili urzędnicy przed nadejściem epidemii. Z tego, co słyszę od szpitali, mają one rezerwy na czarną godzinę. Nie ruszą ich, ale już teraz duży szpital może potrzebować 15-20 tys. maseczek dziennie. Maseczki chirurgiczne dają iluzoryczną ochronę, ale szpitale potrzebują ich do zabezpieczenia pacjentów z podejrzeniem wirusa - tłumaczy.