Koronawirus w Polsce. To firma radnego PiS zaopatrzy szpitale w maseczki

Lawinę komentarzy i spekulacji w mediach społecznościowych wywołały dwa komunikaty notowanej na giełdzie spółki MBF Group. 15 marca poinformowała, że uzyskała pięć zamówień na artykuły medyczne związane z profilaktyką przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zainteresowani to powiatowa stacja sanepidu oraz cztery szpitale. Chodziło o certyfikowane, trzywarstwowe maseczki ochronne. 20 marca spółka podała, że zabezpieczyła dostawę 5 milionów sztuk maseczek o wartości ponad 10 mln zł netto i w ciągu kilku dni otrzyma produkt.

Koronawirus. To radny PiS zorganizował maseczki

W czasach epidemii maseczki to najgorętszy towar na rynku. Brakuje ich w całej służbie zdrowia . Dlatego giełdowe notowania MBF wystrzeliły w górę. Falę oburzenia wywołała jednak informacja, że prezesem spółki jest Wojciech Ahnert radny PiS z Chorzowa. W ostatnich wyborach parlamentarnych bez powodzenia kandydował z ostatniego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu.

Zobacz też: Braki sprzętu w szpitalach. "Nie obchodzi mnie skąd, mam go dostać"

Przypomnijmy, że niedawno rząd wprowadził zakaz sprzedaży maseczek i płynów dezynfekcyjnych przez portale OLX i Allegro . Na ograniczenia zgodził się chiński serwis internetowy Aliexpress. Od 24 marca wstrzymał dostawy do odbiorców w Polsce. Pojawiły się spekulacje, że radny PiS organizuje biznes, akurat w czasie kiedy handel maseczkami jest mocno ograniczony. Temat podchwycili politycy opozycji.

Firma odpowiada. To dla dobra konsumentów

"Spółka dąży i działa w kierunku sprowadzenia na rynek Polski jak największej ilości maseczek, tak aby były one dostępne w powszechnym użytku i sprzedaży, po jak najkorzystniejszej cenie dla końcowego konsumenta" - zapewnia MBF Group w opublikowanym w poniedziałek komunikacie.

Przekonuje, że podobnie jak prezes Orlenu uruchomił produkcję płynu do dezynfekcji, on postanowił pomóc w zaopatrzeniu szpitali w środki ochrony. Chce to zrobić na zasadach rynkowych, czyli sprzedając towar. Nie podaje, ile wyniesie cena jednej maseczki. Ma jednak zadowolić się skromną marżą, sięgającą 2-3 eurocentów na sztuce.