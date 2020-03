Koronawirus. Czym różni się stan zagrożenia epidemicznego od stanu nadzwyczajnego?

W czwartek Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Na jego mocy 19 szpitali zostanie przekształconych w szpitale zakaźne. Czy realne jest wprowadzenie w następnej kolejności stanu wyjątkowego? Wyjaśniamy czym są i czym różnią się poszczególne "stany".

Także w czwartek (12 marca) z powodu koronawirusa zmarła w Polsce pierwsza osoba. To pacjentka, która przebywała w poznańskim szpitalu. - To pokazuje, że zagrożenie koronawirusem nie jest hipotetyczne – podkreśla Łukasz Szumowski. Jak dodaje to może być poważna infekcja, zwłaszcza dla osób, które są od nas słabsze.