Koronawirus Chorwacja. Padł nowy rekord liczby zakażonych. Możliwy zakaz lotów z Polski

Koronawirus Chorwacja. W środę chorwackie ministerstwo zdrowia poinformowało o nowym rekordzie dziennych liczby przypadków zakażenia koronawirusem.

Koronawirus Chorwacja. Nowy rekord zakażeń

Sytuacja epidemiczna w Chorwacji jest coraz gorsza. Jeszcze kilka tygodni temu państwo to chwaliło się tym, że pokonało pandemię koronawirusa. Jednak otwarcie się na turystów sprawiło, że liczba zakażeń koronawirusem w tym kraju zaczęła lawinowo rosnąć. W środę 26 sierpnia chorwackie ministerstwo zdrowia poinformowało o nowym rekordzie zakażeń.

358 - tyle nowych przypadków stwierdzono ostatniej doby w Chorwacji. Poprzedni rekord - z 22 sierpnia - wynosił 306 przypadków. Chorwackie władze mają wprowadzić obostrzenia, które mają zahamować rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Część krajów wprowadziła już obowiązkową kwarantannę dla turystów wracających z Chorwacji. Tak jest w Słowenii czy Wielkiej Brytanii.

Koronawirus Chorwacja. Czy będzie zakaz lotów z Polski?

Na najnowszej liście krajów, do których obowiązuje zakaz lotów z Polski nie ma Chorwacji. To może się jednak zmienić we wrześniu. Jak wynika z ostrożnych zapowiedzi Marcina Horały, znajdą się na niej - tak jak podawały już media - Hiszpania, Malta, Rumunia i Albania. W tych krajach liczba zakażeń przekracza przyjęty przez rząd pułap. Horała zdradził przy tym, że kolejne państwa, takie jak Chorwacja, Belgia, czy Francja, są blisko tej granicy - czytamy w serwisie money.pl.

Koronawirus Chorwacja. Czy będzie kwarantanna dla wracających z Chorwacji?

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych zagranicznych kierunków dla turystów z Polski. Część z nich obawia się, że wprowadzona zostanie kwarantanna dla osób wracających z Chorwacji. Polski rząd na tę chwilę wyklucza wprowadzenie takich obostrzeń, ale sytuacja jest dynamiczna. Póki co MSZ rekomenduje, by nie podróżować do Chorwacji. Ministerstwo Zdrowia informowało również, że nie planuje wprowadzenia obowiązkowych testów dla turystów wracających z zagranicy.

Koronawirus Chorwacja. Apel ambasady

Na facebookowym profilu polskiej ambasady w Chorwacji opublikowano specjalny apel do turystów. "Przypominamy, że obywatele RP mogą wjeżdżać do Chorwacji bez obowiązku odbywania kwarantanny oraz okazywania wyników testów na Covid-19 - bez względu na to gdzie mieszkają, z jakiego kraju przyjeżdżają i jakie tablice rejestracyjne ma ich samochód. Dotyczy to zarówno tranzytu, jak i pobytu w Chorwacji" - czytamy w poście.

"Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w Chorwacji we wszystkich punktach obsługi klienta (sklepy, przychodnie, kantory, fryzjerzy, transport publiczny, taxi). W obiektach gastronomicznych obowiązek noszenia maseczek dotyczy wyłącznie personelu" - dodaje polska ambasada.

"Zgodnie z nowymi wytycznymi epidemiologicznymi obiekty gastronomiczne i rozrywkowe (np. kluby nocne) pracują w skróconym trybie pracy do północy, a obsługa klienta może się odbywać wyłącznie w przestrzeni otwartej (ogródki, tarasy, otwarte werandy). Apelujemy o unikanie miejsc szczególnie zatłoczonych – również tych na świeżym powietrzu (np. na plażach oraz w lokalach gastronomicznych)" - przypomina ambasada Polski w Chorwacji.

