Gliwice. Chwile grozy w centrum miasta. Zawaliło się rusztowanie

Do groźnej i bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w środę 26 sierpnia w centrum Gliwic. Na stojące przy ulicy Dworcowej samochody runęło rusztowanie, które stało przy jednym z remontowanych budynków. Póki co nie wiadomo, jakie były przyczyny zdarzenia. Policja będzie je wyjaśniać i ukarze ewentualnych winnych, którzy dopuścili do tej niebezpiecznej sytuacji.