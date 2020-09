Koronawirus. AstraZeneca chce wypuścić swoją szczepionkę do końca roku. Jest warunek

AstraZeneca wstrzymała we wtorek badania kliniczne nad szczepionką, którą rozwija we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. U jednej z osób uczestniczących w testach stwierdzono objawy związane z poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego. Na razie nie ma pewności, czy poważna choroba wolontariusza ma związek z podaniem mu szczepionki .

Szczepionka na koronawirusa od AstraZeneca. Kiedy będzie gotowa?

Dyrektor generalny firmy Pascal Soriot zapewnia, że sprawa jest badana przez grupę niezależnych ekspertów, którzy zdecydują o ewentualnym wznowieniu badań. Wyniki testów mają zostać przekazane organowi regulacyjnemu, który zdecyduje o wprowadzeniu szczepionki na rynek. Jeśli testy kliniczne zostaną szybko wznowione, to szczepionka od koncernu AstraZeneca może być gotowa jeszcze w tym, albo na początku przyszłego roku .

Szef AstraZeneca zapewnił, że przerwa w badaniach nie jest niczym niezwykłym w procesie opracowywania nowych szczepionek. W testach klinicznych ma wziąć udział od 50 do 60 tys. osób, co ma pozwolić wykryć rzadkie skutki uboczne. Soriot zauważył, że próby szczepionki na COVID-19 są śledzone przez cały świat i głównie to różni je od innych badań medycznych, których wyniki nie są tak nagłaśniane w mediach.