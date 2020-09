Koronawirus w Polsce. Szef PZH uspokaja: prognozy okazały się mocno przeszacowane

Koronawirus w Polsce. "Prognozy mocno przeszacowane"

Ekspert był pytany także o szczepionkę na koronawirusa. Jak tłumaczył, będzie on namawiał do szczepień. - Jeżeli będziemy mieć pewność, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, to trzeba będzie podjąć tę decyzję. Szczepienia to dobro cywilizacyjne - zaznaczył.