Szczepionka na grypę wyczerpana? Braki w aptekach, limity w hurtowniach

Szczepionka na grypę. Wyjątkowe zainteresowanie w ostatnich dniach

Jak informuje "Rzeczpospolita" szczepionka na grypę już teraz cieszy się zwiększonym zainteresowaniem. Zaszczepienie się nią daje szansę na zyskanie odporności na wirusa, który w swoich objawach jest zbliżony do wirusa SARS-CoV-2.

Według powszechnych informacji przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia rząd do tej pory zakupił blisko 2 miliony dawek szczepionki na grypę i namawia do szczepień. To może jednak nie wystarczyć.