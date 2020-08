Koronawirus. Szczepionka od AstraZeneca może trafić do sprzedaży pod koniec 2021 roku

Brytyjsko-szwedzka firma farmaceutyczna AstraZeneca i naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego poinformowali, że ich szczepionka na koronawirusa przeszła pomyślnie pierwszą fazę testów. Specjaliści twierdzą, że danych jest wystarczająco dużo, aby do końca roku można było wykazać, czy jest ona całkowicie bezpieczna. Wtedy będzie musiała przejść proces regulacyjny - podaje theguardian.com.

Koronawirus. Szczepionka nie wcześniej niż na zimę 2021?

Dyrektor Oxford Vaccine Group profesor Andrew Pollard twierdzi, że to możliwe i chce działać jak najszybciej. Bardziej ostrożny jest naczelny lekarz Anglii profesor Chris Whitty , który ma nadzieję, że szczepionka na koronawirusa będzie gotowa przed zimną 2021 r. Kiedy ostatecznie może zostać zatwierdzona? Wszystko zależy od wyników badań przeprowadzonych w krajach o wysokim wskaźniku zakażeń.

Prof. Pollard wskazuje, że do testów ma około 20 tys. kandydatów z Wielkiej Brytanii, Brazylii i RPA. Liczy również, że dojdzie do tego kolejne 30 tys. osób z USA. Z nadzieją patrzy na to także Donald Trump, który zapowiedział, że mógłby złagodzić przepisy, aby szczepionka została wprowadzona szybciej w Stanach Zjednoczonych. Wszystko przez zaplanowane na początek listopada wybory. USA wsparło AstraZeneca dotacją w wysokości ponad 20 mln euro.