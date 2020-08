Koronawirus na świecie. Polski dziennikarz bierze udział w testach szczepionki

Stanisław Skarżyński jest dziennikarzem "Gazety Wyborczej", który podjął decyzję, by wziąć udział w testowaniu oksfordzkiej szczepionki na COVID-19 .

Pierwsze prace naukowców ruszyły już zimą, szczepionka przeszła testy na zwierzętach. Wiosną ok. tysiąca wolontariuszy otrzymało pierwszą dawkę, a wyniki badań opublikowane w magazynie "Lancet" wskazywały na to, że szczepionka jest bezpieczna.

Teraz ruszyła trzecia faza badań, w której weźmie udział ok. 47 tys. osób na całym świecie. W samej Wielkiej Brytanii zgłosiło się ok. 12 tys. wolontariuszy. Wśród nich znalazł się właśnie polski dziennikarz. Jako jeden z dwóch tysięcy badanych otrzyma również drugą dawkę szczepionki, by sprawdzić, jak zmienia się odporność.