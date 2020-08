Koronawirus. USA: blisko 100 tys. zakażeń dzieci w 2 tygodnie

97 tys. testów z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa wśród dzieci w USA - to wyniki z ostatnich dwóch tygodni lipca w tym państwie. Informacja została zawarta w raporcie Amerykańskiej Akademii Pediatrii oraz Stowarzyszenia Szpitali Dziecięcych.

Problemem jest różne rozumienie dziecka w odniesieniu do danej demograficznej, jaką jest wiek. W niektórych stanach za dziecko uważa się osobę do 14. roku życia. Inaczej jest w Alabamie, gdzie przedział wiekowy przesunięto aż do ukończenia 24 urodzin.