Szczepionka na koronawirusa. WHO ostrzegła Rosję. Zaleca przestrzeganie wytycznych ws. szczepionki

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła Rosję, która jest bliska zatwierdzenia szczepionki na koronawirusa. WHO wezwała do przestrzegania wytycznych związanych z pracami nad bezpieczną i skuteczną szczepionką na koronawirusa. To reakcja na ogłoszenie przez Moskwę planów szybkiego rozpoczęcia jej produkcji.

Przedstawiciele WHO upomnieli we wtorek Rosję ws. stosowania się do zasad bezpieczeństwa przy pracach nad sczepieniami. Rosja już we wrześniu chce rozpocząć masową produkcję szczepionek na koronawirusa. Ich produkcja ma do końca roku wynosić nawet kilka milionów sztuk miesięcznie.