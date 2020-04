Koronawirus. Afryka potencjalnym nowym ogniskiem światowej pandemii

Reid Wilson na łamach "The Hill" wylicza że na całym kontynencie odnotowano mniej niż 7 tys. zakażeń - to mniej więcej tyle, ile przypadków ma Izrael czy Norwegia. Najprawdopodobniej liczby są wyższe, jednak ze względów finansowych nie przeprowadza się wystarczającej liczby testów. Problemem jest także dostępność do służby zdrowia. "Wiele osób leczy się samodzielne lub wspomaga się ziołami, więc nie mamy pełnego obrazu sytuacji" - wskazuje w artykule były minister robót publicznych Liberii Gyude Moore.

Oprócz medycyny ludowej, problem jest także z medycyną tradycyjną - afrykański system opieki zdrowotnej jest mniej rozwinięty niż chociażby europejski. Jak podają media, tylko w samej Republice Środkowej Afryki szpitale dysponują łącznie 3 respiratorami. Na ponad 5 milionów mieszkańców.

Na potencjalny kryzys humanitarny w Afryce wpłynąć może także kilka innych czynników. Według statystyk co drugi mieszkaniec Czarnego Lądu jest trwale niedożywiony. Do tego dochodzi ograniczony dostęp do wody, która i tak w wielu przypadkach jest zanieczyszczona.