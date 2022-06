Korek na Morzu Północnym. Czekają setki tysięcy kontenerów

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja przed portami w Rotterdamie i Antwerpii. Rozładował się za to zator na wodach w okolicach Los Angeles w USA – dodaje IfW. Przed portami w chińskiej prowincji Zheijang i w Szanghaju w korku tkwi za to ok. 3 procent światowego frachtu morskiego. IfW szacuje, że z powodu lockdownu w Szanghaju eksport z Chin do Niemiec skurczył się już o ok. 700 milionów euro.