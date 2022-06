Wypowiedzi Prezydentów miast zaangażowanych w projekt #CzytanieRządzi

"Nasi obywatele mają "prawo do czytania"; to oznacza, że my jako włodarze mamy obowiązek sprawić, by każdy obywatel został nauczony i zachęcony do czytania – by potrafił nas oceniać i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim, by miał kompetencje do wchodzenia w dialog, byśmy wszyscy potrafili się wzajemnie słuchać i rozumieć, to arcyważne – dziś jak nigdy za naszej pamięci." – dodaje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.